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Депутаты предложили изменить систему скидок на штрафы 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Согласно идее депутатов, водители смогут оплатить половину суммы штрафа после его вступления в законную силу.
По действующей схеме, у нарушителя есть 10 дней на обжалование штрафа с момента его получения. Оплатить штраф он должен в течение 60 дней. При этом 50-процентная скидка действует только в течение 20 дней после того, как постановление было вынесено.
Если водитель получил письмо поздно и не успел из-за этого воспользоваться положенной по закону льготой, то он может подать заявление о продлении этого периода. Такая возможность у автомобилистов появилась в начале 2019 года.
В случае же, если водитель намерен оспорить штраф, то он может оплатить половину суммы сразу, а затем доказать в суде свою невиновность. В этом случае средства будут возвращены. Депутаты предлагают изменить подход к срокам действия скидки: чтобы он начинался только с момента вступления постановления в законную силу. Если судья оставит штрафное постановление в силе, то у автомобилиста будут в запасе 20 дней на оплату санкции со льготами.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков раскритиковал эту затею, назвав ее "раем для сутяжничества и затягивания сроков выплат", сообщает "Российская газета". По его мнению, автомобилисты будут необоснованно пытаться оспорить штрафы и оттягивать сроки вступления постановлений в силу.
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Комментарии1
Автоновости , Вячеслав Лысаков , Конституционный комитет Госдумы , "Российская газета"
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