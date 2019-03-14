Депутаты предложили изменить систему скидок на штрафы

Согласно идее депутатов, водители смогут оплатить половину суммы штрафа после его вступления в законную силу.

По действующей схеме, у нарушителя есть 10 дней на обжалование штрафа с момента его получения. Оплатить штраф он должен в течение 60 дней. При этом 50-процентная скидка действует только в течение 20 дней после того, как постановление было вынесено.

Если водитель получил письмо поздно и не успел из-за этого воспользоваться положенной по закону льготой, то он может подать заявление о продлении этого периода. Такая возможность у автомобилистов появилась в начале 2019 года.

В случае же, если водитель намерен оспорить штраф, то он может оплатить половину суммы сразу, а затем доказать в суде свою невиновность. В этом случае средства будут возвращены. Депутаты предлагают изменить подход к срокам действия скидки: чтобы он начинался только с момента вступления постановления в законную силу. Если судья оставит штрафное постановление в силе, то у автомобилиста будут в запасе 20 дней на оплату санкции со льготами.