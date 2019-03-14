Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Концерн «Калашников» представит летающий автомобиль 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Летающий автомобиль от «Калашникова» представят до конца 2019 года. Об этом сообщил гендиректор концерна Владимир Дмитриев.
«Нужно решение, которое позволит в небольших городах с небольшим населением перемещать людей по воздуху», — рассказал он «РЕН ТВ».
Аппарат можно будет использовать в качестве такси. На данный момент проект предусматривает только одноместный автомобиль. Дальнейшую судьбу парящей машины предугадать сложно, так как массовому внедрению мешает отсутствие законодательной базы, а также правил движения в воздушном пространстве.
Ранее, как писал News.ru, о разработке летающего автомобиля заявила компания AeroMobil. Модель, которая сможет передвигаться по воздуху, будут производить в ограниченном количестве. Таких машин будет всего 500. Чтобы управлять авто, придётся получить не только водительские права, но и лицензию пилота. Стоимость новейшего транспорта может достигать €1,5 млн без учёта налогов.
News.ru: последние новости
BMW стал самым дорогим в уходе подержанным автомобилем Эксперимент с беспилотниками оказался под угрозой срыва Завод Ford под Питером могут закрыть уже в марте
Комментарии
Автоновости , Ижмаш , РЕН ТВ
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Под Петербургом столкнулись 30 машин
ДТП
Массовое ДТП произошло в Москве
ДТП
Мотоцикл повис на проводах после ДТП
ДТП
«Налог на роскошь» добрался до нелюксовых авто
Автоновости
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
В сети раскрыли ухищрения москвичей при парковке
Автоновости
Известный режиссер проехал на Bentley по встречке
ДТП Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение