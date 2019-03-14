Концерн «Калашников» представит летающий автомобиль

Летающий автомобиль от «Калашникова» представят до конца 2019 года. Об этом сообщил гендиректор концерна Владимир Дмитриев.

«Нужно решение, которое позволит в небольших городах с небольшим населением перемещать людей по воздуху», — рассказал он «РЕН ТВ».

Аппарат можно будет использовать в качестве такси. На данный момент проект предусматривает только одноместный автомобиль. Дальнейшую судьбу парящей машины предугадать сложно, так как массовому внедрению мешает отсутствие законодательной базы, а также правил движения в воздушном пространстве.

Ранее, как писал News.ru, о разработке летающего автомобиля заявила компания AeroMobil. Модель, которая сможет передвигаться по воздуху, будут производить в ограниченном количестве. Таких машин будет всего 500. Чтобы управлять авто, придётся получить не только водительские права, но и лицензию пилота. Стоимость новейшего транспорта может достигать €1,5 млн без учёта налогов.