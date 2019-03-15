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Вместо кроссовера Bugatti выпустит электрический суперкар 

Motor.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Bugatti рассматривает возможность выпуска второй модели. По словам главы марки Стефана Винкельмана, это будет более доступная альтернатива Chiron, предназначенная для ежедневных поездок. Кроме того, новый автомобиль мог бы стать первым электрокаром Bugatti.
Пока неизвестно, на какой платформе будет построена новинка, а также характеристики ее силовой установки. Руководству Bugatti хотелось бы сохранить в электрокаре баланс между динамикой и комфортом, так как для машины на каждый день скорость менее важна, чем для гиперкара. Компания ужа начала анализировать рыночные перспективы такой модели, но назвать сроки дебюта сейчас не может.
Сейчас линейка Bugatti, по сути, состоит из одной модели — Chiron. Гиперкар предлагается в трех версиях: обычной, Chiron Sport и юбилейной Chiron Sport 110 ans Bugatti, которая отличается декором и оснащением. Все модификации «Широна» комплектуются 8.0-литровым W16 мощностью 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента.
На базе Chiron также построены лимитированные купе: экстремальный Divo, который выйдет тиражом 40 штук, и выпущенный в единственном экземпляре La Voiture Noire. Последний дебютировал в начале марта на Женевском автосалоне. От донора гиперкар отличается только полностью новым кузовом, обыгрывающим дизайн довоенного Type 57 SC Atlantic.
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Автоновости , Bugatti
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