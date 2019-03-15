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Audi может сохранить купе TT и R8. Но какой ценой? 

Автовести 3 часа назад
Фото: © Audi
В Ингольштадте всерьез намерены либо полностью отказаться от пары харизматичных, но "страшно далеких" от народа спорткаров в своем модельном ряду, либо радикально их модифицировать, приблизив к массовому сегменту. Впрочем, по слухам, часть топ-менеджеров нашла способ сохранить на конвейере оба купе.
Снижение популярности Audi TT и Audi R8 и сокращение сегмента спорткаров в целом заставило руководство Ингольштадтской компании всерьез задуматься о будущем обеих моделей. И пока наиболее вероятным вариантом выглядит полный отказ от нишевых спорткаров в пользу набирающих популярность вседорожников.
Между тем, как оказалось, в совете директоров Audi имеются высокопоставленные лица, стремящиеся сохранить обе модели на конвейере во что бы то ни стало. Как заявил изданию Auto Express Ханс-Иоахим Ротенпиллер, член совета директоров компании, отвечающий за техническое развитие, в совете идет весьма эмоциональное обсуждение ситуации: лично Ротенпиллер и некоторые его коллеги активно ратуют за необходимость продолжения выпуска купе, хоть и встречают не менее активное сопротивление.
Альтернативой, которую предлагают инициаторы дискуссии, становится электрификация спорткаров, хотя и не уточняется, насколько глубокая. Не исключено, что Audi TT и Audi R8 могут присоединиться к семейству "чистых" электрокаров e-tron. По другой версии, события будут развиваться по той же схеме, которую недавно озвучила Mercedes-AMG — переход на полное использование гибридных силовых установок.
В то же время в руководстве компании отмечают, что основным условием даже для тотально переработанных спорткаров останется обеспечение прибыли, а для этого они должны регулярно находить покупателей: держать TT и R8 в модельной линейке "для красоты" никто не будет
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Автоновости , Audi , Audi R8 , Audi TT
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