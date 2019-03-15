ЦОДД наказали за установку уменьшенных знаков в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оштрафовали на 200 тысяч рублей за установку уменьшенных дорожных знаков на московских улицах. Как сообщает «Коммерсант», суд признал такие знаки небезопасными.

Иск к ЦОДД подали представители ГИБДД . В заявлении шла речь о знаках, появившихся на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы.

ЦОДД установил там знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» размером 500x500 миллиметров. Идея использовать уменьшенные показатели появилась у ЦОДД и экспертного центра Probok.net еще в 2015 году. Эксперты заявили, что знаков в России слишком много и они слишком большие, что портит облик городов. В правительстве поручили провести в Москве и Санкт-Петербурге эксперимент, уменьшив знаки. С 1 ноября 2017 года Росстандарт ввел в действие предварительный национальный стандарт (ПНСТ), закрепляющий право на установку уменьшенных знаков.

Однако в ГИБДД решили, что знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы должны быть стандартного размера — 900x900 миллиметров, как указано в ГОСТах 52289 и 52290. В противном случае, по их мнению, возникает угроза безопасности движения. В ГИБДД подчеркнули, что разрешивший уменьшенные знаки ПНСТ носит рекомендательный характер и не должен противоречит стандартам.

Инспекторы заявили о нарушении статьи 12.34 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог) и подали в суд. Они привели данные по другим улицам, где проводился эксперимент (Балчуг, Большая Никитская, Мясницкая, Никитский переулок): до новых знаков там аварий не было, а с февраля 2017-го по апрель 2018-го машины семь раз сбивали пешеходов, двое из них погибли.

В ЦОДД возражали, что ПНСТ можно применять без согласований с ГИБДД и национальными стандартами. Также ответчики заявляли, что уменьшенные знаки не привели к росту числа ДТП и улучшили «качество городской среды».