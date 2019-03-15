Российский Geely Atlas обзавелся турбомотором

Geely анонсировала старт продаж большого кроссовера Atlas с 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом.

Новый 163-сильный турбодвигатель на 35 л.с. мощнее "атмосферника" объемом 2,4, который ранее был топовым для этой модели. Агрегат объемом 1,8 литра будет сочетаться с 6-диапазонным "автоматом", с передним либо с полным приводом.

Для Atlas 1.8T предусмотрены две комплектации — "Комфорт" и "Люкс". Уже в "базе" такой кроссовер оснащается круиз-контролем, климат-контролем, медиасистемой с 8-дюймовым сенсорным экраном, подогревом передних кресел и задним датчиком парковки. "Комфортному" "Атласу" положены 17-дюймовые диски.

В более продвинутом исполнении автомобиль дополнительно получил двухзонный климат-контроль, парковочные датчики спереди и сзади, камеру кругового обзора, кожаный салон и 18-дюймовые колеса.

Цены на новинку варьируются в диапазоне от 1,54 млн до 1,64 млн рублей.

Как сообщал "Авторамблер", по итогам февраля Geely показала рекордный рост продаж на российском рынке — дилеры реализовали 528 автомобилей, что на 367% больше, чем за тот же месяц годом ранее.