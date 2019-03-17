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Honda впустит CBR1000 Tribute 

Car.ru 14 часов назад
Фото: Car.ru
На протяжении длительного времени выпускалось множество моделей мототехники, которые по тем или иным причинам запомнились ценителям и всему миру с лучшей стороны, оставившие тем самым след в мотоистории.
Самыми известными и остающимися на слуху мотоциклами по всему миру являются Harley-Davidson Model J, MV Agusta 500 и младший брат-скутер Honda Cub. Данные модели приобрели популярность по всему миру благодаря своим техническим и дизайнерским характеристикам, разойдясь тиражом по всему миру более одного миллиона мотоциклов.
Ещё один представитель, всеми известный мотоцикл от компании Honda CB750 Four, выпущенный почти пол века тому назад, но не потерявший позиции супербайка и по сегодняшний день.
Данный мотоцикл в этом году празднует своего пятидесятилетие, и в честь юбилея Японская компания решила отметить данное празднество выпуском юбилейной модели CBR1000 Tribute, которая базируется на основе конфигурации CBR 1000, добавив к названию специальную приставку Tribute.
Данная версия мотобайка окрашена в голубой цвет с золотыми вставками. Ранее имевшиеся логотипы сохранили своей первозданный вид и красуются на данной поделена прежних местах. Сиденье получило новую жизнь при помощи обтянутого материала алькантара, в отличии от старого, где сиденье было обтянуто кожзамом.
Выхлоп получил Y-образный вид, а также на данной версии мотоцикла установили спецованные колеса. Предполагается, что презентация байка пройдет в Риме на предстоящей выставке Motodays. Данная версия будет разыграна среди посетителей, а вот что касается выпуска модели определённым тиражом на сегодняшний день умалчивается. Ценителям мотоциклов и желающим получить во владение данную модель стоит поторопиться за билетами в Рим.
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Автоновости , Honda
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