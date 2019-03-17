Назван ТОП-10 малолитражных автомобилей с пробегом

Эксперты CarsWeek предложили рейтинг наиболее популярных малолитражек на вторичном рынке. За основу были взяты итоги продаж за февраль 2019 года.

Несмотря на то, что всем мире неуклонно растет популярность кроссоверов, представители А-класса (или малолитражки) пользуются стабильным спросом у населения.

Так, в феврале этого года было продано почти 5 340 автомобилей. По сравнению с концом зимы 2018 года реализация стала ниже на 4,6%.

Лидером среди малолитражек продолжает оставаться Daewoo Matiz . В минувшем месяце на вторичном рынке куплено 2 643 единицы данной модели. Тем самым, прошлогодний результат превышен на 3,3%.

Вторая позиция у знаменитой «Оки» с 1 417 проданными экземплярами. Популярность автомобиля у покупателей упала на 13%.

Тройку фаворитов минувшего месяца замыкает Kia Picanto. Уровень продаж этой малолитражки составил 438 автомобиля.