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Автомобили Range Rover появятся в автопарке Яндекс. Драйв 

Car.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Car.ru
Клиенты сервиса Яндекс. Драйв получат возможность использовать автомобиль Range Rover Velar.
Осуществление поездок на нем будет доступно для водителей, которым уже исполнилось 26 и управляют машиной уже свыше 6 лет. Доступ к машинам премиум класса обеспечивается особым алгоритмом, следящим за соблюдением основных правил ПДД.
Найти и выбрать данный автомобиль через приложение возможно с использованием фильтра «Огонь». Как и другие внедорожники премиум-класса, он характеризуется минимальной степенью брендинга.
Компания Jaguar Land Rover активно проводит процесс взаимодействия с корпоративными клиентами. В 2018 году клиенты, представляющие корпорации, купили 3913 машин марок Jaguar и Land Rover, что превышает показатели 2017 года на 57%. В дальнейшем, представители компании прогнозируют увеличение роста продаж еще на несколько процентов.
Это означает, что уровень продаж корпоративным клиентам уже почти равен 30% и продолжает увеличиваться за счет работы торговой группы дилеров и совместной работы деловых партнеров компании между собой.
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Автоновости , Jaguar , Rover , Land Rover
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