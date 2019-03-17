Автомобили Range Rover появятся в автопарке Яндекс. Драйв

Клиенты сервиса Яндекс. Драйв получат возможность использовать автомобиль Range Rover Velar.

Осуществление поездок на нем будет доступно для водителей, которым уже исполнилось 26 и управляют машиной уже свыше 6 лет. Доступ к машинам премиум класса обеспечивается особым алгоритмом, следящим за соблюдением основных правил ПДД.

Найти и выбрать данный автомобиль через приложение возможно с использованием фильтра «Огонь». Как и другие внедорожники премиум-класса, он характеризуется минимальной степенью брендинга.

Компания Jaguar Land Rover активно проводит процесс взаимодействия с корпоративными клиентами. В 2018 году клиенты, представляющие корпорации, купили 3913 машин марок Jaguar и Land Rover, что превышает показатели 2017 года на 57%. В дальнейшем, представители компании прогнозируют увеличение роста продаж еще на несколько процентов.

Это означает, что уровень продаж корпоративным клиентам уже почти равен 30% и продолжает увеличиваться за счет работы торговой группы дилеров и совместной работы деловых партнеров компании между собой.