Cadillac объявил о подорожании «заряженного» седана CT6-V

Седан Cadillac CT6-V официально стал дороже на 4 тысячи долларов.

Напомним, прежняя цена на автомобиль составляла 88 790 USD или 5 808 650 рублей по обменному курсу. Теперь же стоимость спортивного седана составляет 92 790 $ (или 6 070 300 рублей).

Увеличив ценник, производитель не добавил при этом дополнительных опций. CT6-V располагает двигателем V8 на 4,2 литра. Потенциал данного мотора находится на уровне 550 лошадиных сил.

В минувшем году производитель объявил о прекращении выпуска «заряженной» модели CTS-V. Поэтому его преемником стал Cadillac CT6-V.

Между тем, концерн General Motors (в состав которого входит и бренд Cadillac) в ноябре 2018 года дал понять, что некоторые модели покинут американский рынок. В их число входит и базовая версия СT6.

Одновременно стало известно, что выпуск CT6 продолжится на автозаводе в Детройте еще весь 2019 год. Появились также слух о том, что CT6-V получит более премиальную модификацию. Соответственно, цена машины может снова возрасти.

Кстати, с 2020 года Cadillac планирует немного изменить обозначение моделей. На кузове автомобиля дополнительно появится трехзначное число, кратное 50. Оно будет оповещать о крутящем моменте мотора.