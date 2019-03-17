Российские блогеры протестировали автомобиль на «резине» для волос

Авторы Youtube-канала «Garage 54 ENG» прокатились на машине, у которой покрышка одного колеса была выполнена из резинок для волос. Спойлер — далеко уехать не удалось, зато пробуксовка вышла очень эффектной.

Блогеры из Новосибирска развивают канал для англоязычной аудитории параллельно с основным своим детищем под названием «Гараж 54». Автолюбители известны нестандартными экспериментами: например, тестировали Жигули с четырьмя двигателями, катались на Ладе с двумя коробками передач и собирали Гелендваген изо льда.

Англоговорящую аудиторию сибирские блогеры на этот раз решили поразить необычным колесом. На литой диск вместо обычной покрышки умельцы «натянули» 25 тысяч резинок, которые используют для причёски или фиксации пачек наличных.

По словам автора, на процесс он потратил три вечера. Полученное изделие автолюбители установили на Mercedes-Benz 190E.

Оказалось, что колесо из резинок вполне пригодно для медленного передвижения по гаражному обществу. Однако стоило водителю «поддать газку», как резиновое изделие начало рассыпаться на части. Особенно эффектной получилась пробуксовка. В результате новоявленная покрышка была стёрта в считанные секунды.

Идея сибирских блогеров, как и большинство их экспериментов, не несёт практической ценности. Впрочем, ролики зачастую приходятся по вкусу зрителям на YouTube. За 2 дня видео с тестом «резины» для волос набрало почти 40 тысяч просмотров и более 1,5 тысяч лайков.