Как неправильная замена масла может привести к «капиталке» мотора

Эксперты портала «Автовзгляд» рассказали о пяти самых распространённых ошибках водителей при замене масла в двигателе.

Первая причина быстрого износа мотора, уверяют специалисты, в неправильном выборе смазки. Выбирая в магазине между минеральными и синтетическими маслами, водителю не стоит забывать, что «синтетика» сохраняет необходимую вязкость при минус 50 и плюс 100 градусов Цельсия. Поэтому и стоят дороже минеральных аналогов. Впрочем, опытные автолюбители уверяют, что смешивать разные марки синтетических масел не стоит, поскольку в этом случае в двигателе образуется нерастворимый осадок, который приводит мотор в негодность.

Перед заменой жидкости эксперты советуют обязательно использовать специальный промывочный состав и после менять масляный фильтр, где скапливается грязь и отработанное масло. Игнорирование этой операции — ещё одна распространённая ошибка водителей.

Если речь идёт о подержанном автомобиле, своевременная консультация с мастером о замене масла на более вязкое может продлить жизнь бывалому мотору, уверяют специалисты. Дело в том, что со временем увеличиваются зазоры между поршнями и цилиндрами, изнашиваются прокладки и сальники, появляются течи. Проблема решается переходом на марку смазки с большей степенью вязкости. Не сделать это вовремя значит приблизить капитальный ремонт мотора.

При самостоятельном выборе масла лучше всего отталкиваться не от советов продавца или цены, а пользоваться рекмоендациями завода-изготовителя автомобиля. Эксперты уверяют, таким образом жидкость залитая в мотор гарантировано выполнит все свои функции, в список которых также входят дополнительное охлаждение, очистка и защита двигателя от коррозии.

Наконец, опытные водители не рекомендуют экспериментировать с различными присадками. По словам специалистов, для нормальной работы двигателя нет ничего лучше, чем вовремя замененное масло. Новый компонент в смазке способен привести к нарушению баланса уже имеющихся в жидкости присадок, что приведёт к образованию осадка и, как следствие, к неизбежному дорогостоящему ремонту.