Geely намерена представить паркетник SX12

На официальном интернет-ресурсе министерства промышленности Китая были опубликованы фотографии новой модификации кроссовера SX12.

Его концепт-версия была презентована в 2018 году, на проходившем в Пекине международном мотор-шоу. Автомобилисты, проживающие в Китае, получат возможность ее приобретения уже в текущем году. Экспорт же в другие страны начнется в 2020 году.

Серийный вариант паркетника отличается от концепт-кара стандартными задними дверями, тогда как на второй модели они открываются в направлении движения. Кроме этого, на нем установлены обыкновенные зеркала вместо ранее используемых видеокамер. Также в конструкции могут быть использованы два варианта ручек дверей — стандартные и скрытые.

Спереди внешний вид иномарки практически не изменился, за исключением очертаний головных фар. Объемная штамповка на боковых сторонах автомобиля в форме буквы Х также была сохранена разработчиками.

В имеющейся документации говорится об использовании одного вида двигателя — бензинового агрегата объемом 1,5 литра и мощностью в 177 л.с.