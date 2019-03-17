Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Geely намерена представить паркетник SX12 

Car.ru 8 часов назад
Фото: Car.ru
На официальном интернет-ресурсе министерства промышленности Китая были опубликованы фотографии новой модификации кроссовера SX12.
Его концепт-версия была презентована в 2018 году, на проходившем в Пекине международном мотор-шоу. Автомобилисты, проживающие в Китае, получат возможность ее приобретения уже в текущем году. Экспорт же в другие страны начнется в 2020 году.
Серийный вариант паркетника отличается от концепт-кара стандартными задними дверями, тогда как на второй модели они открываются в направлении движения. Кроме этого, на нем установлены обыкновенные зеркала вместо ранее используемых видеокамер. Также в конструкции могут быть использованы два варианта ручек дверей — стандартные и скрытые.
Спереди внешний вид иномарки практически не изменился, за исключением очертаний головных фар. Объемная штамповка на боковых сторонах автомобиля в форме буквы Х также была сохранена разработчиками.
В имеющейся документации говорится об использовании одного вида двигателя — бензинового агрегата объемом 1,5 литра и мощностью в 177 л.с.
Car.ru: последние новости
Автомобили Range Rover появился в автопарке Яндекс.Драйв Назван ТОП малолитражных автомобилей с пробегом На Мальте найден заброшенный с 90-х годов автосалон
Комментарии
Автоновости
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
Сильный ветер сдул грузовик с трассы в США
ДТП
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Под Петербургом столкнулись 30 машин
ДТП
Массовое ДТП произошло в Москве
ДТП
Мотоцикл повис на проводах после ДТП
ДТП
«Налог на роскошь» добрался до нелюксовых авто
Автоновости
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
В сети раскрыли ухищрения москвичей при парковке
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение