Dongfeng AX4 прошел сертификацию в России

В российском представительстве Dongfeng ранее неоднократно заявляли о планах вывода на российский рынок компактного SUV Dongfeng AX4 (DFM AX4). Теперь же стало известно, что продажи могут начаться уже до конца текущего месяца, в частности на автомобиль уже выдан паспорт ОТТС, и никаких преград на пути автомобиля не осталось.

Одной из главных визуальных особенностей модели выступает наличие крупных противотуманных фар, облаченных в массивное обрамление. Кроме того, дизайнеры решили сделать темными задние стойки, чтобы создать модный сегодня эффект «летящей» крыши.

Уровень оснащения стандартный для китайских автомобилей, включая мультимедиа, парковочные датчики, камера заднего вида, мультируль и другие опции, включая несложные системы электронной безопасности.

В качестве силовых агрегатов для DFM AX4 в России зарегистрированы 1.6-литровый мощностью 117 сил, выступающий базовым, а также турбированный 133-сильный агрегат с объемом цилиндров 1.4 литра. Кроме механической трансмиссии можно будет выбрать и «робот» на шесть диапазонов, а вот полный привод для паркетника не предусматривается.

О стоимости автомобиля и составе доступных комплектаций для российского рынка, пока ничего не сообщается.