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Названа причина обрушения дороги к Крымскому мосту 

Дни.ру 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинцы продолжают смаковать новости о проблемах при строительных работах, связанных с Крымским мостом. На этот раз они утверждают, что дорога проседает из-за неверно выбранных материалов.
"Почему там происходят провалы дороги? Есть две версии, первая — не выполнили ГОСТовские нормативы, не из того материала сделана подложка для дороги. Вторая — это то, что на полуострове развиты карстовые провалы. Это все может быть", — цитирует издание "Обозреватель" старшего научного сотрудника Института водных проблем Российской академии наук, горного инженера-гидрогеолога Юрия Медовара.
По его словам, самое главное в этом деле — определить, какие именно грунты находятся в основании дороги.
"Связные грунты — это глины, не связные — пески. Песок гораздо дороже, чем глина, но она имеет очень сильное всасывающее давление, и она поднимает влагу с 10 метров. И вот если вода поднимается, а потом идет морозный эффект, то соответственно разрушается дорожное полотно и могут образоваться провалы", — объяснил он.
Инженер заявил, что использование глины вместо песка является основной причиной разрушения дорог в России. Глина, по его словам, более дешевый материал для подобных работ, однако в будущем грозит проблемами.
"Машина песка стоит гораздо дороже, чем машина глины. А если таких машин нужно тысячи? А все хотят заработать денег. Вот здесь в основе лежит не надежность и устойчивость, а деньги", — с негодованием заметил Юрий Медовар.
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Автоновости , РАН
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