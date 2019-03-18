Минпромторг меняет правила продажи бензина

Автозаправочные станции обяжут продавать только тот бензин и дизельное топливо, которые отвечают обязательным требованиям ГОСТа. Ужесточения содержаться в обновленных правилах по продаже ряда товаров, подготовленных Минпромторгом

Согласно новым правилам, покупатели смогут на АЗС проверить качество и точность налива бензина в бак своего автомобиля. Как пояснил « Российской газете » автоэксперт Игорь Моржаретто , все АЗС обяжут обзавестись мерником не ниже второго разряда, соответствующего национальным или межгосударственным стандартам и раз в неделю проводить контроль колонок, а результаты предоставлять покупателям.

Продавцы бензина и другого топлива также должны предоставить покупателю так называемый паспорт топлива.

«Продавец будет обязан предъявить потребителю по его требованию заверенную собственником АЗС копию документа о качестве — паспорт топлива, — рассказала изданию доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Свечникова. — В нем содержится наименование изготовителя, поставщика топлива, указание на дату и объем их поставки».

В кассовых чеках продавец будет обязан указывать наименование и марку топлива.