Автозаправочные станции обяжут продавать только тот бензин и дизельное топливо, которые отвечают обязательным требованиям ГОСТа. Ужесточения содержаться в обновленных правилах по продаже ряда товаров, подготовленных Минпромторгом.
Согласно новым правилам, покупатели смогут на АЗС проверить качество и точность налива бензина в бак своего автомобиля. Как пояснил «Российской газете» автоэксперт Игорь Моржаретто, все АЗС обяжут обзавестись мерником не ниже второго разряда, соответствующего национальным или межгосударственным стандартам и раз в неделю проводить контроль колонок, а результаты предоставлять покупателям.
Продавцы бензина и другого топлива также должны предоставить покупателю так называемый паспорт топлива.
«Продавец будет обязан предъявить потребителю по его требованию заверенную собственником АЗС копию документа о качестве — паспорт топлива, — рассказала изданию доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Свечникова. — В нем содержится наименование изготовителя, поставщика топлива, указание на дату и объем их поставки».
В кассовых чеках продавец будет обязан указывать наименование и марку топлива.
Как ранее писало «URA.RU», с 4 по 8 марта розничная цена на топливо марок Аи-92 и Аи-95 снизилась на две копейки. В конце февраля министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что дальнейший рост цен на топливо в 2019 году возможен, но он не выйдет за рамки планируемой инфляции 4,3%.