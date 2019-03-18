Во французском аэропорту появился первый робот-парковщик Стэн

Для тех, кто предпочитает добираться до аэропорта на своем автомобиле, компания Stanley Robotics разработала робота-парковщика, который поставит машину на специально предназначенную для этого закрытую стоянку. Для этого необходимо припарковаться в одном из гаражей компании, подтвердить бронирование в терминале и можно идти по своим делам. По возвращении робот заберет автомобиль со стоянки и доставит владельцу.

Робот, получивший имя Стэн, запущен в тестовом режиме во французском аэропорту Лион-Сент-Экзюпери. В случае успеха, он появится и в других терминалах.