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Во французском аэропорту появился первый робот-парковщик Стэн 

TechCult 37 минут назад
Фото: TechCult
Для тех, кто предпочитает добираться до аэропорта на своем автомобиле, компания Stanley Robotics разработала робота-парковщика, который поставит машину на специально предназначенную для этого закрытую стоянку. Для этого необходимо припарковаться в одном из гаражей компании, подтвердить бронирование в терминале и можно идти по своим делам. По возвращении робот заберет автомобиль со стоянки и доставит владельцу.
Робот, получивший имя Стэн, запущен в тестовом режиме во французском аэропорту Лион-Сент-Экзюпери. В случае успеха, он появится и в других терминалах.
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