Energica представила гоночный мотоцикл Ego Corsa

Итальянская компания Energica будет поставлять мотоциклы для нового чемпионата мира MotoGP, а точнее серии MotoЕ. В соревнованиях этой серии будут принимать участия электрические байки.

Поставщиком электрической мотоциклетной техники для нового чемпионата мира по мотогонкам будет итальянская компания Energica. Специально для этих соревнований итальянцы подготовили гоночную версию своего спортивного мотоцикла Ego. Такая модификация получила название Corsa.

Вес стандартной модели мотоцикла Ego составляет 263 килограмма. Мотоцикл оснащен электромотором мощностью 145 лошадиных сил с максимальным крутящим моментом 199 ньютон-метров и имеет аккумулятор в 11,7 киловатт. Гоночная версия Ego Corsa оснащена более мощным двигателем в 160 лошадиных сил, увеличенным по мощности аккумулятором в 20 киловатт. А вот вес мотоцикла стал меньше — 226 килограмм.

В чемпионате мира гоночной серии MotoЕ сезона 2019 года примут участие 18 спортсменов. Гонщики будут представлять 11 команд. Предполагается, что все участники будут иметь в своем распоряжении технику примерно одного уровня и приблизительно одинаковые технические условия. Эти предположения говорят о том, что им будет легче продемонстрировать свое мастерство на треке.