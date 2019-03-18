На заводе Nissan в России появились беспилотные роботы

Летом 2016 года на заводе компании Nissan , который расположен неподалеку от города Санкт-Петербург, был осуществлен запуск в серийное производство новой модели кроссовера Murano. В 2019-м там же начался выпуск нового Nissan Qashqai

Среди нововведений, которые были успешно внедрены на данном производстве, в первую очередь можно обратить внимание на большое количество роботов-тягачей. Они работают совершенно автономно, и занимаются доставкой различных необходимых деталей для выполнения сборки. Детали большого размера — к примеру, кузов после завершения сварочных работ — все еще перемещается людьми, но на мелкие детали уже нет необходимости затрачивать время. Больше 50% работ, связанных со сваркой, на предприятии также ложится на плечи роботов.

Также на предприятии была выполнена установка 3D принтера, при помощи которого изготавливается множество вспомогательных деталей из различных полимеров.