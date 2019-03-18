Суд оштрафовал ЦОДД за маленькие дорожные знаки

С идеей использовать указатели, размер которых меньше стандартных, ЦОДД вместе с экспертным центром Probok.net выступил в 2015 году. Дорожных знаков на улицах слишком много и они чересчур крупные, это портит городской облик, заявили эксперты. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Москве и Санкт-Петербургу провести эксперимент, уменьшив знаки в отдельных районах, что и было сделано.

С 1 ноября 2017 года Росстандарт ввел в действие предварительный национальный стандарт (ПНСТ), закрепляющий право городов применять уменьшенные знаки в пилотном режиме. Однако ГИБДД в ходе проверки обнаружила нарушения национальных ГОСТов 52289 и 52290 (требования к знакам и правила установки), нашла в этом нарушение ст. 12.34 КоАП «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог» и направила дело в суд. Об этом пишет «Коммерсантъ».

ПНСТ, считают в ГИБДД, носит рекомендательный характер и не должен противоречить действующим национальным стандартам. Установка нестандартных знаков не была согласована с ГИБДД России. В ЦОДД, в свою очередь, настаивают, что ПНСТ применять можно без согласований с ГИБДД одновременно с национальными стандартами. В самом ПНСТ сказано, что его положения «могут вступать в расхождение с существующими практиками в связи с новыми практиками и подходами».