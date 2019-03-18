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ЦОДД Москвы оштрафовали за модернизированные дорожные знаки 

RUБЕЖ + ещё 1 25 минут назад
Фото: RUБЕЖ
Центр организации дорожного движения столицы был оштрафован на 200 тысяч рублей за установку уменьшенных дорожных знаков. ГИБДД посчитала их небезопасными для дорожного движения.
Представители ЦОДД во время судебного разбирательства ссылались на предварительный национальный стандарт (ПНСТ), разработанный Росстандартом в 2017 году. Документ позволяет городским властям использовать уменьшенные знаки в пилотном режиме.
ЦОДД решил применить новый стандарт на практике. В 2018 году были установлены знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» размером 500x500 мм на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы в Москве. Но после проведения проверки в ГИБДД посчитали, что данные знаки противоречат действующим нацстандартам. Госавтоинспекция усмотрела в этом нарушение статьи 12.34 КоАП «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог». Материалы проверки были направлены в суд.
Во время заседания суда сотрудники ГИБДД аргументировали свою точку зрения тем, что ПНСТ носит рекомендательный характер, кроме того установка нестандартных знаков не была согласована с ГИБДД России. Также госавтоинспекция привела еще одно доказательство: на улицах Балчуг, Большая Никитская, Мясницкая, в Никитском переулке до установки уменьшенных знаков аварий не было, а с февраля 2017 по апрель 2018 года произошло семь наездов на пешеходов.
Представители ЦОДД считают, что предварительный национальный стандарт можно внедрять без дополнительных согласований с ГИБДД. В тексте документа указано, что ряд положений «могут вступать в расхождение с существующими практиками в связи с новыми практиками и подходами». Стандарт разрешает применять знаки размером 500 мм на нескоростных автомагистралях. По мнению сотрудников ЦОДДа, уменьшенный знак на Анадырском проезде хорошо виден для участников дорожного движения, на данном участке дороги установлен «лежачий полицейский».
Тем не менее, аргументы представителей ГИБДД оказались для суда более убедительными.
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Автоновости , ГИБДД
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