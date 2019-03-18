Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Cadillac представил новый седан CT5 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Cadillac раскрыла внешний вид и предварительные характеристики новой модели — седана CT5, который в линейке заменит XTS, CTS и ATS. Публичный дебют новинки состоится на Нью-Йоркском автосалоне 16 апреля.
Cadillac CT5 построен на модернизированной «тележке» Alpha со стойками MacPherson спереди и многорычажной подвеской сзади. Дизайн у седана такой же, как у последних моделей марки: CT6-V и кроссовера XT6. Кроме того, узкая головная оптика, вертикальные фонари и профиль лифтбека роднит CT5 с еще одним автомобилем — концептом Escala 2016 года.
Новинка будет предлагаться с передним или полным приводом. В гамму двигателей войдет двухлитровая «турбочетверка» и твин-турбо 3.0 V6, сопряженные с 10-диапазонным «автоматом». Старший агрегат получит уникальную звуковую калибровку.
В списке оснащения Cadillac CT5 — аудиосистема Bose с динамиками серии Performance. Производитель говорит, что звук в седане будет стоять на первом месте, и обещает доступ к эксклюзивной библиотеке мелодий, звуковую оптимизацию пространства кабины и активную систему шумоподавления в стандартном оснащении.
Сборка Cadillac CT5 будет налажена на заводе General Motors в Лансинге, штат Мичиган. Сумма инвестиций в предприятие составит 211 миллионов долларов.
Motor.ru: последние новости
Cadillac представил новый седан CT5 Вместо кроссовера Bugatti выпустит электрический суперкар Илон Маск показал очередное изображение электрического пикапа Tesla
Комментарии
Автоновости , Cadillac
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
Сильный ветер сдул грузовик с трассы в США
ДТП
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Под Петербургом столкнулись 30 машин
ДТП
Массовое ДТП произошло в Москве
ДТП
Мотоцикл повис на проводах после ДТП
ДТП
«Налог на роскошь» добрался до нелюксовых авто
Автоновости
За старые машины начнут штрафовать в Москве
Автоновости
Последствия серии ДТП на МКАД сняли с беспилотника
ДТП
В сети раскрыли ухищрения москвичей при парковке
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение