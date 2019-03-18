«Сбербанк Лизинг» сообщил о первой в России сделке с электронным ПТС 

Компания «Сбербанк Лизинг» отчиталась о сделке, полностью осуществленной с использованием системы электронных паспортов транспортного средства. Такая сделка стала первой в России, следует из релиза организации.
«Отличием этой сделки от предыдущих, заключенных в России с использованием системы электронных паспортов, стало прохождение ЭПТС по всей цепочке сделки — от производителя и дилера до конечного лизингополучателя», — поясняется в сообщении.
Сделку осуществил Поволжский филиал компании, передав в лизинг полуприцеп-цистерну SF3B28 стоимостью 2,7 млн рублей. Транспортное средство реализовано через ООО «ТД „АвтоИндустрия“, которое является официальным дилером производителя.
ЭПТС — электронный паспорт транспортного средства, в котором содержится вся информация об автомобиле и его владельцах. ЭПТС оформляется и хранится в автоматизированной системе электронных паспортов и необходим при работе с органами ГИБДД.