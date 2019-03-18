Илон Маск показал очередное изображение электрического пикапа Tesla

Во время презентации электрического кроссовера Model Y публике показали первый тизер пикапа Tesla . На единственном изображении можно увидеть контурное светодиодное освещение, размещенное, вероятно, на грузовой платформе. Известно, что без подзарядки пикап Tesla сможет проезжать до 800 километров.

About a minute in, we flashed a teaser pic of Tesla cyberpunk truck pic.twitter.com/hLsGsdyuGA— Elon Musk (@elonmusk) 16 марта 2019 г. Премьера прототипа электрического пикапа должна состояться в этом году, но о модели по-прежнему мало информации. Из твитов Маска известно, что в базовое оснащение грузовика войдёт двухмоторная силовая установка, подвеска, динамически подстраивающаяся под нагрузку, автопарковщик. Дверца грузовой платформы будет поворачиваться на шарнирном четырехугольнике, а также опускаться до земли. Пробег пикапа на одной зарядке составит 640-805 километров.

Конкурентами Tesla станут фирмы Rivian и Bollinger. У первой уже есть серийный электрический пикап R1T с 360-миллиметровым дорожным просветом, четырьмя электромоторами (760 сил и 1120 Нм момента) и адаптивной подвеской. Запас хода Rivian R1T зависит от емкости батареи и составляет от 400 до 640 километров.

Bollinger B2 оборудуется гидропневматической подвеской и запатентованной системой сквозной погрузки, а также двухмоторной электрической силовой установкой мощностью 560 сил и 600 Нм момента с питанием от батареи емкостью 120 киловатт-часов. На одной зарядке B2 будет проезжать до 320 километров.