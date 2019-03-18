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Кроссовер Tesla Model Y не оправдал ожиданий 

Auto.Today 5 часов назад
Фото: YouTube
Несмотря восторг поклонников американской компании от презентации совершенно новой Model Y, далеко не все окружение Tesla заинтересовалось автомобилем (речь идет об аналитиках и инвесторах).
Следом за демонстрацией автомобиля аналитик Morgan Stanley Адам Йонас предположил, что сходство между Model 3 и Model Y приведет к тому, что кроссовер возьмет на себя большую часть продаж предшественника и тем самым снизит его популярность до минимума. В свою очередь популярное издание Barrons указало, что команда аналитиков была особенно жесткой в отношении транспортного средства, поскольку почувствовала, что кроссовер не был достаточно захватывающим, чтобы увеличить спрос. Они также назвали это мероприятие «усилиями по привлечению капитала».
Другие посетители были недовольны графиком запуска. Дело в том, что первые поставки не должны начаться до осени 2020 году, тогда как потенциальные клиенты, желающие получить модель начального уровня, будут вынуждены ждать еще дольше (версия за 39 000 долларов США не выйдет на рынки до весны 2021 года).
Отмечается, Model Y с ранее указанной ценой предложит дальность до 370 километров, вариант Long Range (от 47 000 долларов) — до 783 км и Model Y Performance, оцененная от 60 тысяч долларов, — 451 км.
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Автоновости , Tesla , Морган Стэнли Банк
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