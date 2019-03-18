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Объявлены цены на обновленный Nissan Qashqai для России 

Авторамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: Авторамблер
Переживший обновление кроссовер оказался дороже предшественника.
В продажу поступил Nissan Qashqai 2019 модельного года в 10 комплектациях, с двумя вариантами силовых установок, обновленным вариатором и предустановленной системой "Яндекс. Авто". На российском рынке представлены исключительно бензиновые модификации с двигателями объемом 1,2 и 2 литра мощностью 115 и 144 л.с., которые сочетаются модернизированным вариатором X-Tronic CVT.
Как сообщал "Авторамблер", по сравнению с дорестайлингового кроссовером новинка получила дополнительные шумопоглощающие вставки в передних крыльях, моторном отсеке и колесных арках, а также перенастроенные электроусилитель руля с системой автовозврата (ARC) и подвеску.
Qashqai уже в "базе" укомплектован 17-дюймовыми дисками (для версии с мотором 2 л), подогревом передних кресел, круиз-контролем и кондиционером. Цены на такой автомобиль начинаются от 1,29 млн рублей, тогда как предыдущий "Кашкай" стоил на 34 тыс. дешевле.
Напомним, производство обновленного Nissan Qashqai налажено на заводе в Санкт-Петербурге. По итогам февраля 2019 года эта модель попала в рейтинг самых популярных кроссоверов в стране: "Кашкай" занял 8 место с результатом в 2 тыс. проданных экземпляров.
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Автоновости , Nissan , Nissan Qashqai
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