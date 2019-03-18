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Дорогой «Крузак» стоил высокопоставленному гаишнику работы 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Майор полиции из Башкирии был уволен со службы после покупки Toyota Land Cruiser, на который он не смог бы заработать даже за три года.
Скандал разгорелся вокруг начальника ОГИБДД отдела МВД России по Аургазинскому району Мухаметшина Р. Ф. Оказалось, что гаишник еще в марте 2017 года приобрел Toyota Land Cruiser почти за 3 млн рублей. Его отчет о доходах вызвал недоумение: оказалось, что его семья не смогла бы накопить средства на дорогостоящий внедорожник даже за три года.
На резонный вопрос о том, откуда у майора 3 млн рублей, он объяснил, что из собственных накоплений потратил на машину всего 13 тыс. рублей. Еще 1 млн рублей ему якобы подарили родители и 2 млн рублей были взяты в кредит в банке. Однако проверяющих эти доводы не убедили. В результате проверки МВД Мухаметшин был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, передает "Вести-Башкортостан".
Как сообщал "Авторамблер", ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка сообщил об увольнениях, проведенных в рядах чиновников по результатам прокурорской проверки. В частности, тогда без работы остался сотрудник Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, супруга которого приобрела 66 автомобилей.
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Автоновости , Toyota , Toyota Land Cruiser , Юрий Чайка , Ространснадзор , ГИБДД , МВД
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