Возрожденный «Дефендер» получит моторы BMW

Предприниматель и богатейший житель Великобритании Джим Рэтклифф рассказал о том, как он будет воскрешать культовый внедорожник. Проект получил кодовое название Grenadier.

Издание Autocar выяснило подробности о затее Рэтклиффа. По словам бизнесмена, двигатели для возрожденного "Дефендера" будет поставлять BMW , при этом он не уточнил, какие это будут моторы.

Рэтклифф также заручился поддержкой компании MBtech, которая принадлежит Mercedes-Benz . Эта фирма будет отвечать за создание первого прототипа, появление которого ожидается уже в 2020 году. Кроме того, к проекту могут привлечь Ford — по информации СМИ, британец вел переговоры об аренде мощностей завода американского бренда в Южном Уэльсе.

Ожидается, что Grenadier будет представлен в 2021 году. Ежегодно планируется производить около 30 тыс. внедорожников.

Как сообщал "Авторамблер", Land Rover разрабатывает преемника модели Defender. Ранее автопроизводитель опубликовал тизерные фотографии новинки и намекнул на сроки ее появления — это произойдет уже в 2019 году.

По предварительной информации, в основу новой модели ляжет платформа MLA (Modular Longitudinal Architecture) без рамы и разрезных мостов. Автомобиль получит независимую подвеску, а в линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные турбомоторы объемом 2 литра семейства Ingenium.