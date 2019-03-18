Во Франция открылась парковка со служащими-роботами

Представители компании Stanley Robotics открыли в аэропорту французского города Лион первую парковку с роботами. Она предназначена для всех автовладельцев. Железные парковщики справляются со своей задачей лучше живых, сообщает The Verge.

Для того, чтобы воспользоваться инновационной парковкой, нужно оставить машину в специальном боксе и сообщить время ее хранения. Роботы, которых назвали Стэнами, самостоятельно поместят авто в ангар и точно в срок вернут его хозяину.

Эффективность и компактность — вот плюсы новых парковок, утверждают производители.

Роботы самостоятельно продумывают, как припарковать машину наиболее эффективным способом, поэтому авто занимают меньше места, а люди получают их быстрее.