Минтранс введет онлайн-контроль за грузовиками и автобусами

Министерство транспорта России приступило к тестированию системы, позволяющей в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы.

Транспортные средства для целей контроля оборудуют тахографами, которые будут в автоматическом режиме передавать надзорным органам данные о режиме труда и отдыха водителей, соблюдении скоростного режима и прочую информацию.

Поскольку в настоящее время получение таких данных у транспортных компаний подразумевает многоступенчатую процедуру, эффект от контроля над автобусными и грузовыми перевозками невелик, считают в Минтрансе.

В рамках разработки нормативно-правовой базы ведомство внесло в правительство законопроект, который обяжет владельцев грузовиков и автобусов использовать тахографы с функцией автоматической передачи информации, пишут «Известия»