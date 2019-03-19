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Минтранс введет онлайн-контроль за грузовиками и автобусами 

Вечерняя Москва + ещё 3 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Министерство транспорта России приступило к тестированию системы, позволяющей в онлайн-режиме контролировать грузовой транспорт и пассажирские автобусы.
Транспортные средства для целей контроля оборудуют тахографами, которые будут в автоматическом режиме передавать надзорным органам данные о режиме труда и отдыха водителей, соблюдении скоростного режима и прочую информацию.
Поскольку в настоящее время получение таких данных у транспортных компаний подразумевает многоступенчатую процедуру, эффект от контроля над автобусными и грузовыми перевозками невелик, считают в Минтрансе.
В рамках разработки нормативно-правовой базы ведомство внесло в правительство законопроект, который обяжет владельцев грузовиков и автобусов использовать тахографы с функцией автоматической передачи информации, пишут «Известия».
Ранее начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин заявил, что ведомство выступает за введение дополнительных требований к пассажирским автобусам, цель которых — повышение безопасности перевозок. В частности, ГИБДД предлагает оборудовать автобусы подушками безопасности, а также усилить каркас и крепление сидений.
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Автоновости , Минтранс РФ , ГИБДД , газета "Известия"
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