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Автобусы начали ходить из Москвы в Оленино Тверской области 

Вечерняя Москва + ещё 2 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о запуске ежедневных автобусных рейсов из столицы в Оленино Тверской области.
С 18 марта открыта продажа билетов. Автобусы следуют ежедневно с автостанции «Тушинская», отправление в 11:00.
Билет до конечной остановки обойдется взрослому пассажиру в 500 рублей, дети до 12 лет могут ездить за половину цены. За провоз багажа придется заплатить 50 рублей, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что с 15 марта открыта продажа билетов на новый маршрут — между Москвой и Почепом Брянской области.
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