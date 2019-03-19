Автобусы начали ходить из Москвы в Оленино Тверской области

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о запуске ежедневных автобусных рейсов из столицы в Оленино Тверской области.

С 18 марта открыта продажа билетов. Автобусы следуют ежедневно с автостанции «Тушинская», отправление в 11:00.

Билет до конечной остановки обойдется взрослому пассажиру в 500 рублей, дети до 12 лет могут ездить за половину цены. За провоз багажа придется заплатить 50 рублей, сообщает Агентство городских новостей «Москва»

Ранее сообщалось, что с 15 марта открыта продажа билетов на новый маршрут — между Москвой и Почепом Брянской области.