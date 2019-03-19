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Новый Bentley Continental GT получил двигатель V8 

Motor.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Bentley расширили список доступных модификаций купе Continental GT и кабриолета GT Convertible третьего поколения и представила версии с двигателем V8. В стандартное оснащение обеих моделей вошли 20-дюймовые колеса, трехкамерная пневмоподвеска и полный привод с динамическим распределением момента между осями.
Bentley Continental GT V8 и GT V8 Convertible оснащаются 4,0-литровой «восьмеркой» с двумя турбонагнетателями и функцией отключения половины цилиндров при малых нагрузках. Отдача двигателя — 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. В пару к нему предлагается восьмидиапазонный «автомат».
С нуля до ста километров в час купе разгоняется за четыре секунды ровно. Кабриолет — за 4,1 секунды. Максимальная скорость одинаковая и составляет 318 километров в час.
Обоим автомобилям положены 20-дюймовые десятиспицевые колеса. Среди опций — еще девять вариантов размерностью до 22 дюймов. Крыша кабриолета, которая складывается за 19 секунд, может быть выполнена в семи различных цветах, в том числе имитирующем традиционный британский твид. Кроме того, открытая версия оснащается функцией обогрева шеи, подогревом сидений, руля и подлокотников.
Дополнительно машины с шильдиком V8 комплектуются матричными диодными фарами, аудиосистемой Bentley Audio с 10 динамиками, цифровой приборной панелью, мультимедийкой с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, рулевым управлением с переменным передаточным отношением, селектором режимов движения Bentley Drive Dynamics и электронноуправляемыми амортизаторами.
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