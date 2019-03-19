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«Авто.ру» уходит с оффлайн-рынка и закрывает площадки в Москве и Санкт-Петербурге 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
«Яндекс» принял решение о закрытии своих точек по продаже и оценке автомобилей «Авто.ру», действовавших в Москве и Санкт-Петербурге. Компания решила покинуть офлайн-сегмент и сосредоточиться только онлайн-проектах.
Как пишет газета «Коммерсант», попытка оказать заметное влияние на рынок подержанных авто с помощью собственного дилерского центра вышла неудачной и даже немного странной. В пресс-службе компании «Яндекс. Вертикали» подтвердили, что для профессионального развития рынка у них не хватило знаний сегмента и деталей процессов, с которыми приходится сталкиваться партнерам в оффлайн-деятельности. Зато выход «в реальность» позволил более детально изучить рынок, оценить его показатели и объемы. Полученный опыт поможет представить дилерам и автовладельцам новые онлайн-сервисы, подробнее о них станет известно позже.
Напомним, что первый оценочный оффлайн-центр «Авто.ру» заработал летом 2016 года. Через два года компания открыла в столице дилерский центр для покупки и продажи автомобилей с пробегом. На данный момент у «Яндекса» работает четыре площадки в двух городах.
В компании подчеркивают, что развитие классической дилерской сети никогда не было главной задачей «Авто.ру». За время существования сервису удалось попробовать себя в разных офлайн-направлениях: сертификации автомобилей, продаже их частным лицам, выкупу машин для дилеров. Впереди — новые проекты.
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Автоновости , Яндекс , Газета "Коммерсантъ"
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