«Авто.ру» уходит с оффлайн-рынка и закрывает площадки в Москве и Санкт-Петербурге

«Яндекс» принял решение о закрытии своих точек по продаже и оценке автомобилей «Авто.ру», действовавших в Москве и Санкт-Петербурге. Компания решила покинуть офлайн-сегмент и сосредоточиться только онлайн-проектах.

Как пишет газета «Коммерсант» , попытка оказать заметное влияние на рынок подержанных авто с помощью собственного дилерского центра вышла неудачной и даже немного странной. В пресс-службе компании «Яндекс. Вертикали» подтвердили, что для профессионального развития рынка у них не хватило знаний сегмента и деталей процессов, с которыми приходится сталкиваться партнерам в оффлайн-деятельности. Зато выход «в реальность» позволил более детально изучить рынок, оценить его показатели и объемы. Полученный опыт поможет представить дилерам и автовладельцам новые онлайн-сервисы, подробнее о них станет известно позже.

Напомним, что первый оценочный оффлайн-центр «Авто.ру» заработал летом 2016 года. Через два года компания открыла в столице дилерский центр для покупки и продажи автомобилей с пробегом. На данный момент у «Яндекса» работает четыре площадки в двух городах.

В компании подчеркивают, что развитие классической дилерской сети никогда не было главной задачей «Авто.ру». За время существования сервису удалось попробовать себя в разных офлайн-направлениях: сертификации автомобилей, продаже их частным лицам, выкупу машин для дилеров. Впереди — новые проекты.