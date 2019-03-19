Данные о нарушениях водителей попадут в ГИБДД в режиме онлайн

Тахографы, установленные в грузовиках и автобусах, в скором времени будут автоматически передавать надзорным органам информацию о нарушениях режима труда и отдыха и превышениях скорости, передают «Известия» со ссылкой на данные, полученные из Минтранса . Таким образом, водителям будут выписываться штрафы без участия сотрудников ГИБДД и дорожных камер.

Эксперты отмечают, что сегодня, чтобы привлечь шофёра за нарушения режима труда и отдыха, необходимо скачивать сведения с тахографа или запрашивать данные из транспортных компаний. В будущем устройства, оборудованные автоматической системой, будут передавать информацию правоохранителям в режиме онлайн. Министерство транспорта уже внесло в правительство законопроект, который обязывает водителей устанавливать тахографы с функцией самостоятельной отправки данных о нарушениях.

Авторы инициативы уверены, что нововведения помогут снизить количество аварий с участием грузовиков и автобусов из-за нарушений режима труда и отдыха и превышений скорости.

По подсчётам специалистов, на создание информационной системы «Тахографический контроль» планируется потратить около 1,4 млрд рублей.