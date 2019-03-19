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Данные о нарушениях водителей попадут в ГИБДД в режиме онлайн 

Рамблер + ещё 3 2 часа назад
Фото: ТАСС
Тахографы, установленные в грузовиках и автобусах, в скором времени будут автоматически передавать надзорным органам информацию о нарушениях режима труда и отдыха и превышениях скорости, передают «Известия» со ссылкой на данные, полученные из Минтранса. Таким образом, водителям будут выписываться штрафы без участия сотрудников ГИБДД и дорожных камер.
Эксперты отмечают, что сегодня, чтобы привлечь шофёра за нарушения режима труда и отдыха, необходимо скачивать сведения с тахографа или запрашивать данные из транспортных компаний. В будущем устройства, оборудованные автоматической системой, будут передавать информацию правоохранителям в режиме онлайн. Министерство транспорта уже внесло в правительство законопроект, который обязывает водителей устанавливать тахографы с функцией самостоятельной отправки данных о нарушениях.
Авторы инициативы уверены, что нововведения помогут снизить количество аварий с участием грузовиков и автобусов из-за нарушений режима труда и отдыха и превышений скорости.
По подсчётам специалистов, на создание информационной системы «Тахографический контроль» планируется потратить около 1,4 млрд рублей.
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Автоновости , Минтранс РФ , ГИБДД , газета "Известия"
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