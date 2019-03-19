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Москвичам дали совет по смене зимней резины 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил водителей не менять зимнюю резину на летнюю, пока не прекратятся перепады температур. Об этом сообщает РИАМО.
Представитель ЦОДД пояснил агентству, что в ближайшее время по утрам на дорогах еще будет появляться гололедица. Он подчеркнул, что климатическая весна придет в столичный регион не раньше середины апреля.
Летние шины в ЦОДД советуют ставить только после закрепления плюсовой температуры и по утрам, и по ночам.
В центре погоды «Фобос» заявляли, что климатическая весна придет в Москву примерно к 25 марта. По словам синоптиков, пока потеплению мешают большие запасы снега — на полях снежный слой достигает 20-30 сантиметров.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщала, что в апреле температура воздуха в столице окажется немного выше нормы. В первые дни апреля будет около нуля, в середине месяца воздух прогреется до плюс пяти градусов, а к концу апреля потеплеет до плюс десяти градусов.
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