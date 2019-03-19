Москвичам дали совет по смене зимней резины 

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил водителей не менять зимнюю резину на летнюю, пока не прекратятся перепады температур. Об этом сообщает РИАМО.
Представитель ЦОДД пояснил агентству, что в ближайшее время по утрам на дорогах еще будет появляться гололедица. Он подчеркнул, что климатическая весна придет в столичный регион не раньше середины апреля.
Летние шины в ЦОДД советуют ставить только после закрепления плюсовой температуры и по утрам, и по ночам.
В центре погоды «Фобос» заявляли, что климатическая весна придет в Москву примерно к 25 марта. По словам синоптиков, пока потеплению мешают большие запасы снега — на полях снежный слой достигает 20-30 сантиметров.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщала, что в апреле температура воздуха в столице окажется немного выше нормы. В первые дни апреля будет около нуля, в середине месяца воздух прогреется до плюс пяти градусов, а к концу апреля потеплеет до плюс десяти градусов.