Очередная реформа техосмотра: первые детали

Новая версия поправок к закону о техосмотре и КоАП, подготовленная Минэкономики , одобрена правительством для внесения в Госдуму . Как пишет «Коммерсантъ», масштабная реформа системы ТО включает несколько законопроектов, принятых в первом чтении в 2018 году.

Вводятся штраф 2000 рублей за управление машиной без диагностической карты, фото— и видеофиксация процедуры, диагностические карты переводятся в электронный вид, ужесточается ответственность операторов. Главная цель реформы — исключить практику незаконной покупки диагностических карт вместе с полисом ОСАГО. Сейчас, по оценкам экспертов, карты покупают 80% автовладельцев.

Согласно новой редакции поправок, контроль над техосмотром автобусов вновь перейдет ГИБДД . Ведомство, напомним, отстранили от процесса в 2011 году. Минэкономики предлагает смягчить по сравнению с редакцией в первом чтении требования к операторам техосмотра. Сейчас их, по данным Российского союза автостраховщиков, более 4,9 тысячи, каждый проводит в среднем 50–60 проверок в сутки. Изначально предлагалось обязать компании записывать видео осмотра каждой машины и сразу же передавать данные в облачное хранилище МВД . В новой редакции предлагается передавать только фото, а видео хранить на серверах операторов: по запросу ГИБДД компания обязана будет его выдать.

Фирмам, не имеющим аккредитации операторов, запретят рекламу услуг по ТО и оформлению диагностических карт, а также услуг по приему документов для ТО. Если будет выявлен сайт, содержащий информацию о незаконных услугах, он будет блокироваться через реестр Роскомнадзора

Изменения предлагаются и в КоАП. Сегодня за выдачу диагностической карты на машину, которая не приезжала на осмотр, на 100–300 тысяч рублей штрафуется только компания. В первой редакции законопроекта предлагалось ввести штраф 5–10 тысяч для должностных лиц, и теперь его повысят до 30–50 тысяч рублей. А на пресловутые 5–10 тысяч станут штрафовать рядовых сотрудников пунктов ТО, не являющихся должностным лицами.