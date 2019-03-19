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Очередная реформа техосмотра: первые детали 

CarClub 1 час назад
Фото: Виталий Белоусов/ ТАСС
Новая версия поправок к закону о техосмотре и КоАП, подготовленная Минэкономики, одобрена правительством для внесения в Госдуму. Как пишет «Коммерсантъ», масштабная реформа системы ТО включает несколько законопроектов, принятых в первом чтении в 2018 году.
Вводятся штраф 2000 рублей за управление машиной без диагностической карты, фото— и видеофиксация процедуры, диагностические карты переводятся в электронный вид, ужесточается ответственность операторов. Главная цель реформы — исключить практику незаконной покупки диагностических карт вместе с полисом ОСАГО. Сейчас, по оценкам экспертов, карты покупают 80% автовладельцев.
Согласно новой редакции поправок, контроль над техосмотром автобусов вновь перейдет ГИБДД. Ведомство, напомним, отстранили от процесса в 2011 году. Минэкономики предлагает смягчить по сравнению с редакцией в первом чтении требования к операторам техосмотра. Сейчас их, по данным Российского союза автостраховщиков, более 4,9 тысячи, каждый проводит в среднем 50–60 проверок в сутки. Изначально предлагалось обязать компании записывать видео осмотра каждой машины и сразу же передавать данные в облачное хранилище МВД. В новой редакции предлагается передавать только фото, а видео хранить на серверах операторов: по запросу ГИБДД компания обязана будет его выдать.
Фирмам, не имеющим аккредитации операторов, запретят рекламу услуг по ТО и оформлению диагностических карт, а также услуг по приему документов для ТО. Если будет выявлен сайт, содержащий информацию о незаконных услугах, он будет блокироваться через реестр Роскомнадзора.
Изменения предлагаются и в КоАП. Сегодня за выдачу диагностической карты на машину, которая не приезжала на осмотр, на 100–300 тысяч рублей штрафуется только компания. В первой редакции законопроекта предлагалось ввести штраф 5–10 тысяч для должностных лиц, и теперь его повысят до 30–50 тысяч рублей. А на пресловутые 5–10 тысяч станут штрафовать рядовых сотрудников пунктов ТО, не являющихся должностным лицами.
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Автоновости , Роскомнадзор , Госдума , ГИБДД , Минэкономразвития , МВД
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