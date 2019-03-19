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Компания Subaru слегка обновила Legacy в России 

Motor.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Subaru вывела на российский рынок обновленный вариант седана Legacy, который появился еще в 2014 году. Недавно марка представила новое поколение модели, однако в продаже такой автомобиль появится еще не скоро.
Обновления «Легаси» 2019 модельного года скромные: седан получил новые 18-дюймовые колесные диски, отделку салона глянцевым «черным лаком», два дополнительных варианта окраски кузова (темно-серый металлик и серо-синий металлик) и систему автоматического удержания автомобиля на подъеме.
В России модель предлагается только со 175-сильным атмосферником 2.5, вариатором и полным приводом.
Цены на такой автомобиль начинаются от 2 229 000 рублей, а «Легаси» с более богатым оснащением обойдется в 2 379 000 рублей.
Subaru Legacy нового поколения сменила платформу, получила 11,6-дюймовый вертикальный экран в салоне, турбомотор и модернизированный атмосферник 2.5, а также перенастроенное рулевое управление и улучшенную шумоизоляцию. В США модель появится осенью. Когда она доберется до России, пока не уточняется.
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Автоновости , Subaru , Subaru Legacy
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