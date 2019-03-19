Компания Subaru слегка обновила Legacy в России

Компания Subaru вывела на российский рынок обновленный вариант седана Legacy, который появился еще в 2014 году. Недавно марка представила новое поколение модели, однако в продаже такой автомобиль появится еще не скоро.

Обновления «Легаси» 2019 модельного года скромные: седан получил новые 18-дюймовые колесные диски, отделку салона глянцевым «черным лаком», два дополнительных варианта окраски кузова (темно-серый металлик и серо-синий металлик) и систему автоматического удержания автомобиля на подъеме.

В России модель предлагается только со 175-сильным атмосферником 2.5, вариатором и полным приводом.

Цены на такой автомобиль начинаются от 2 229 000 рублей, а «Легаси» с более богатым оснащением обойдется в 2 379 000 рублей.