Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Volvo привезет в Россию свой электромобиль 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
О намерении наладить продажи электрокаров в России объявил автопроизводитель Volvo. Выпуск гибридного кроссовера Volvo XC60 T8 на российский рынок ожидается уже в этом году. О планах по поступлению новинок концерна в автосалоны страны в интервью «Авторевю» рассказал представитель Volvo Cars Russia Алексей Тарасов.
По его словам, на 2019 год запланирован вывод на российский авторынок универсала V60 Cross Country, седана S60, а также обновленного XC90. Представление новинок ожидается летом и во втором полугодии.
Что касается первого электромобиля в России, то концерн уже объявил о планах по поэтапному переходу на производство экологичного транспорта. Через шесть лет доля электрокаров в производстве должна достичь 50%, заявляют в компании. Несмотря на то, что в нашей стране инфраструктура для обслуживания электромобилей только зарождается, Volvo уже обозначил свой интерес к российскому рынку в этом сегменте.
Добавим, что объемы продаж электромобилей в России пока очень невелики, в то же время показатели неуклонно растут, причем не только в автосалонах, но и на рынке подержанных авто. По данным агентства «Автостат», на сегодняшний день в стране насчитывается порядка 3,6 тысячи электрокаров. Самой популярной уже долгое время является модель Nissan Leaf, составляющая около 80% всего электропарка России.
Car.ru: последние новости
Минпромторг выступил за ужесточение правил продажи топлива на заправках Subaru слегка обновила Legacy для России Bentley сделала Continental GT с мотором V8
Комментарии1
Автоновости , Volvo , Nissan , Volvo XC60 , Nissan Leaf , Алексей Тарасов , Авторевю
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
Сильный ветер сдул грузовик с трассы в США
ДТП
Названы самые угоняемые кроссоверы в России
Автоновости
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Как эффективно решать конфликт на дороге
ДТП
Ревнивец переехал экс-возлюбленную на авто
ДТП
Полицейский попал под квадроцикл
ДТП
Под Петербургом столкнулись 30 машин
ДТП
Массовое ДТП произошло в Москве
ДТП
Мотоцикл повис на проводах после ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение