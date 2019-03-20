Volvo привезет в Россию свой электромобиль

О намерении наладить продажи электрокаров в России объявил автопроизводитель Volvo . Выпуск гибридного кроссовера Volvo XC60 T8 на российский рынок ожидается уже в этом году. О планах по поступлению новинок концерна в автосалоны страны в интервью «Авторевю» рассказал представитель Volvo Cars Russia Алексей Тарасов

По его словам, на 2019 год запланирован вывод на российский авторынок универсала V60 Cross Country, седана S60, а также обновленного XC90. Представление новинок ожидается летом и во втором полугодии.

Что касается первого электромобиля в России, то концерн уже объявил о планах по поэтапному переходу на производство экологичного транспорта. Через шесть лет доля электрокаров в производстве должна достичь 50%, заявляют в компании. Несмотря на то, что в нашей стране инфраструктура для обслуживания электромобилей только зарождается, Volvo уже обозначил свой интерес к российскому рынку в этом сегменте.