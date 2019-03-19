Только две недели в году: ударные предложения на внедорожники и кроссоверы Toyota

С 14 по 29 марта в дилерской сети Тойота покупателям будут доступны специальные условия на покупку моделей Toyota C-HR , RAV4, Fortuner и Land Cruiser 200 с выгодой до 350 000 рублей.

Чтобы воспользоваться выгодным предложением, необходимо передать дилеру автомобиль с пробегом любого бренда по программе trade-in в счет стоимости нового автомобиля Toyota 2018 года.

Так покупатели могут приобрести стильный кроссовер Toyota C-HR или прочный рамный внедорожник Fortuner с выгодой 100 000 рублей. При покупке популярного кроссовера RAV4 цена может быть снижена на 250 000 рублей за счет выгоды 200 000 рублей по trade-in и дополнительной специальной скидки 50 000 рублей на комплектации с дизельным двигателем. Выгода на легендарный Toyota Land Cruiser 200 составит 350 000 рублей.

Дополнительно в этот период будет действовать специальное кредитное предложение «Недели Тойота» от АО «Тойота Банк» на приобретение Toyota RAV4 со сниженной до 6,7% кредитной ставкой. Кредит предоставляется при первоначальном взносе от 20% от стоимости автомобиля на срок от 12 до 60 месяцев и при оформлении договора страхования жизни и здоровья заемщика.

Для комфортного владения автомобилем Toyota после покупки в дилерской сети продолжают действовать выгодные программы послепродажного обслуживания. Среди них постгарантийный контракт «Формула уверенности», программа предоплаченного техобслуживания «Пакетное ТО» и набор сервисов поддержки в пути «Помощь на дороге».

В рамках программы «Формула уверенности» можно приобрести дополнительную гарантию на узлы и агрегаты автомобиля на период до двух лет. Таким образом, покупатель может обезопасить себя от непредвиденных трат на возможный ремонт на четвертый и пятый год эксплуатации автомобиля, а также увеличить его остаточную стоимость на вторичном рынке. При покупке постгарантийного контракта вместе с новым автомобилем предоставляется выгода 15%.

Снизить расходы на техническое обслуживание автомобилей Toyota можно с помощью программы «Пакетное ТО» — выгодного контракта на несколько предстоящих технических обслуживаний, который заключается с дилером Тойота. Стоимость предстоящих ТО фиксируется вне зависимости от возможного роста цен на работы и запасные части. Благодаря работе квалифицированных специалистов клиент облегчает себе процесс обслуживания автомобиля и получает уверенность в его надежности и безопасности.

Еще одна программа Toyota — «Помощь на дороге» — включает в себя уникальный для российского рынка набор сервисов, который обеспечит безопасность и комфорт при непредвиденной ситуации в пути. Программа предоставляется при покупке автомобилей Toyota C-HR, RAV4, Camry, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200. Услуги и сервисы включают информационную поддержку по телефону, выезд аварийного комиссара, ремонт на месте поломки, эвакуацию до ближайшего ДЦ, организацию билетов и проживания для продолжения поездки, подменный автомобиль, услуга «Трезвый водитель» до двух раз в год и другие сервисы. В случае инцидента на дороге это позволит избежать непредвиденных расходов и изменения планов.