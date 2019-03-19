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Группа PSA захотела объединиться с Fiat Chrysler 

Motor.ru 58 минут назад
Фото: Motor.ru
Семья Пежо, один из трех крупнейших акционеров группы PSA, готова поддержать поглощение или слияние c Fiat Chrysler Automobiles, так как компания нацелена на присоединение большего количества брендов. Одним из претендентов на объединение с PSA также называют Jaguar Land Rover.
Причина такого решения — удачный опыт с Opel, который PSA выкупила у General Motors в 2016 году. Слияние с FCA помогло бы укрепить позиции группы в Северной Америке, преимущественно за счет брендов Jeep и RAM, а в свете перезапуска Peugeot в США дало бы доступ к обширной сети дилерских центов и сервисных станций. Сама Fiat Chrysler Automobiles тоже не против сотрудничества, о чем напрямую заявил главный исполнительный директор группы Майкл Манли.
Инсайдеры сообщают, что PSA интересуется и Jaguar Land Rover. Компания принадлежит индийской Tata Motors, но в последнее время испытывает финансовые трудности: из-за падения продаж в Китае и высоких операционных издержек убыток JLR за четвертый квартал 2018 года составил около четырех миллиардов долларов.
Под контроль французов Opel полностью перешел в марте 2017 года. Сумма сделки с General Motors составила 2,2 миллиарда евро. Вместе с «Опелем» французы получили еще и британскую марку Vauxhall, которая выпускает перелицованные праворульные модели немецкой компании.
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Автоновости , Tata , Jeep , Jaguar , Peugeot , Fiat , Vauxhall , Rover , Opel , Chrysler , Land Rover , Tata Motors , General Motors
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