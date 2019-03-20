Власти решили убрать с заправок несколько видов топлива 

Минпромторг подготовил документ, запрещающий продавать на заправках любые виды топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса ЕВРО-5. Об этом сообщает РБК.
Своим документом Минпромторг внесет изменения в правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением правительства еще в 1998 году. В ведомстве пояснили, что на АЗС под видом жидкого автомобильного топлива часто продают суррогат или судовое маловязкое топливо, не походящее для машин.
Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша рассказал РБК, что сейчас запрета на продажу судового и печного топлива на АЗС нет, поэтому эти виды топлива реализуют многие независимые заправки. По его мнению, запрет не повлияет на цены на качественное дизтопливо и бензин.
По данным исследования «Петромаркет», в 2017 году в РФ продавалось не менее 0,9 миллиона тонн низкокачественных заменителей бензина (почти три процента от суммарного спроса на бензин) и 8,9 миллиона тонн низкокачественных заменителей дизтоплива (почти 25 процентов от суммарного спроса на дизель). Исследователи отметили, что около половины парка автотранспорта страны и около 70 процентов сельхозтехники соответствует стандарту «Евро-2». Такой технике не нужен дизель высших экологических классов.
Министр энергетики Александр Новак ранее рассказал, что мониторинговые службы закрывают заправки за разбавленный бензин. Также в рамках пилотного проекта Росстандарт внедряет единую государственную информационную систему. Она позволит отслеживать движение нефтепродуктов непосредственно с завода до АЗС.
Кроме того, Минэнерго, Минфин и налоговики работают над идеей переноса уплаты акциза с оптовиков на заправки. По словам Новака, если АЗС будут уплачивать акциз, «разбодяживать» они больше не смогут, так как «стоимость топлива будет совершенно другая».
Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что в 2019 году в России могут ввести штрафы с оборота АЗС за недолив топлива. Штрафы составят один процент от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей.