Власти решили убрать с заправок несколько видов топлива

Минпромторг подготовил документ, запрещающий продавать на заправках любые виды топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса ЕВРО-5. Об этом сообщает РБК.

Своим документом Минпромторг внесет изменения в правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением правительства еще в 1998 году. В ведомстве пояснили, что на АЗС под видом жидкого автомобильного топлива часто продают суррогат или судовое маловязкое топливо, не походящее для машин.

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша рассказал РБК , что сейчас запрета на продажу судового и печного топлива на АЗС нет, поэтому эти виды топлива реализуют многие независимые заправки. По его мнению, запрет не повлияет на цены на качественное дизтопливо и бензин.

По данным исследования «Петромаркет», в 2017 году в РФ продавалось не менее 0,9 миллиона тонн низкокачественных заменителей бензина (почти три процента от суммарного спроса на бензин) и 8,9 миллиона тонн низкокачественных заменителей дизтоплива (почти 25 процентов от суммарного спроса на дизель). Исследователи отметили, что около половины парка автотранспорта страны и около 70 процентов сельхозтехники соответствует стандарту «Евро-2». Такой технике не нужен дизель высших экологических классов.

Министр энергетики Александр Новак ранее рассказал, что мониторинговые службы закрывают заправки за разбавленный бензин. Также в рамках пилотного проекта Росстандарт внедряет единую государственную информационную систему. Она позволит отслеживать движение нефтепродуктов непосредственно с завода до АЗС.

Минфин и Кроме того, Минэнерго налоговики работают над идеей переноса уплаты акциза с оптовиков на заправки. По словам Новака, если АЗС будут уплачивать акциз, «разбодяживать» они больше не смогут, так как «стоимость топлива будет совершенно другая».