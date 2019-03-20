Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Запуск рестайлинговой Lada Vesta перенесен 

CarClub 4 часа назад
Фото: Lada
В сети активно появляются слухи о рестайлинговой «Весте», которая завершила прошлый год лидером российского рынка. Ходили слухи, что у дилеров посвежевшая машина может появиться до конца текущего года. Однако придется подождать.
«Мы приняли решение перенести сроки вывода на начало следующего года. Вероятнее всего, обновленную «Ладу Веста» АвтоВАЗ покажет этой осенью, а ее производство начнется ближе к концу года», — цитирует «За рулем» неназванный источник на АвтоВАЗе.
Объем изменений планируется большой. Помимо очевидной корректировки внешности, вазовскому флагману перенесут форсунки стеклоомывателя с капота на накладку перед ветровым стеклом, добавят электропривод складывания зеркал. Можно также понадеяться на появление обогрева руля и электропривода пятой двери на универсалах. Но самые интересные новшества — это абсолютно другая приборная панель и вариатор в качестве альтернативы роботу с одним сцеплением.
CarClub: последние новости
Очередная реформа техосмотра: первые детали Nissan рассказал о ценах на обновленный Qashqai Tesla представила свой второй кроссовер Model Y
Комментарии1
Автоновости , Lada Vesta , Lada , Автоваз
Читайте также
Видео
Массовое ДТП на Ставрополье: шестеро погибших
ДТП
Сильный ветер сдул грузовик с трассы в США
ДТП
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Как эффективно решать конфликт на дороге
ДТП
Ревнивец переехал экс-возлюбленную на авто
ДТП
Полицейский попал под квадроцикл
ДТП
Под Петербургом столкнулись 30 машин
ДТП
Массовое ДТП произошло в Москве
ДТП
Мотоцикл повис на проводах после ДТП
ДТП
«Налог на роскошь» добрался до нелюксовых авто
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение