Запуск рестайлинговой Lada Vesta перенесен

В сети активно появляются слухи о рестайлинговой «Весте», которая завершила прошлый год лидером российского рынка. Ходили слухи, что у дилеров посвежевшая машина может появиться до конца текущего года. Однако придется подождать.

«Мы приняли решение перенести сроки вывода на начало следующего года. Вероятнее всего, обновленную «Ладу Веста» АвтоВАЗ покажет этой осенью, а ее производство начнется ближе к концу года», — цитирует «За рулем» неназванный источник на АвтоВАЗе.

Объем изменений планируется большой. Помимо очевидной корректировки внешности, вазовскому флагману перенесут форсунки стеклоомывателя с капота на накладку перед ветровым стеклом, добавят электропривод складывания зеркал. Можно также понадеяться на появление обогрева руля и электропривода пятой двери на универсалах. Но самые интересные новшества — это абсолютно другая приборная панель и вариатор в качестве альтернативы роботу с одним сцеплением.