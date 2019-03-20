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Беспилотники пустят на МКАД, ТТК и в Бутово 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Вскоре автомобили с автономным управлением можно будет встретить не только на кольцевых автодорогах, но и на вылетных магистралях, Кутузовском и Ленинском проспектах, в центре города, а также в районах Митино и Бутово.
В НТИ "Автонет", которая курирует эксперимент с беспилотными машинами, рассказали о том, как будут проходить испытания. Во-первых, маршрут для тестов беспилотников не придется согласовывать с Госавтоинспекцией, а во-вторых, скоростной режим таких машин будет ограничен ПДД, передает "Москва 24". Дополнительных запретов для них вводить не планируется.
Ожидается, что первые беспилотники выедут на улицы столицы в апреле-мае, а до конца года количество автономных транспортных средств в городе составит 150 экземпляров.
Как сообщал "Авторамблер", ранее к беспилотникам, которые принимают участие в эксперименте, были предъявлены следующие требования: машину необходимо застраховать минимум на 10 млн рублей, а в салоне должен находиться человек, который, в случае непредвиденной ситуации, может взять управление в свои руки. Кроме того, беспилотник должен иметь специальный знак с черной буквой "А", заключенной в треугольник с красной рамкой.
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Автоновости , ГИБДД , Авторамблер , Москва24
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