Беспилотники пустят на МКАД, ТТК и в Бутово

Вскоре автомобили с автономным управлением можно будет встретить не только на кольцевых автодорогах, но и на вылетных магистралях, Кутузовском и Ленинском проспектах, в центре города, а также в районах Митино и Бутово.

В НТИ "Автонет", которая курирует эксперимент с беспилотными машинами, рассказали о том, как будут проходить испытания. Во-первых, маршрут для тестов беспилотников не придется согласовывать с Госавтоинспекцией , а во-вторых, скоростной режим таких машин будет ограничен ПДД, передает "Москва 24" . Дополнительных запретов для них вводить не планируется.

Ожидается, что первые беспилотники выедут на улицы столицы в апреле-мае, а до конца года количество автономных транспортных средств в городе составит 150 экземпляров.

Как сообщал "Авторамблер", ранее к беспилотникам, которые принимают участие в эксперименте, были предъявлены следующие требования: машину необходимо застраховать минимум на 10 млн рублей, а в салоне должен находиться человек, который, в случае непредвиденной ситуации, может взять управление в свои руки. Кроме того, беспилотник должен иметь специальный знак с черной буквой "А", заключенной в треугольник с красной рамкой.