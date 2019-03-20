Проект Aurus может не окупиться никогда

Российский премиальный бренд Aurus, созданный в рамках проекта "Кортеж", уже отпраздновал сразу две премьеры мирового масштаба — на выставках в Арабских Эмиратах и швейцарской Женеве. Однако весьма масштабный запуск проекта может обернуться финансовым провалом.

В настоящий момент седаны Aurus Senat собирают на мощностях предприятия НАМИ достаточно малыми тиражами, что и позволяет руководству проекта говорить об очередях до 2021 года. В то же время амбициозные планы руководителей бренда предусматривают перевод выпуска автомобилей Aurus на площадку компании Sollers и увеличение объемов выпуска до 5 000 машин в год.

Между тем, некоторые игроки российского автомобильного рынка всерьез сомневаются в его потенциале и уже высказывают опасения по поводу того, что "Аурусы" найдут здесь сбыт. По сведениям агентства "Автостат", в 2018 году в России было продано немногим более 4 тысяч автомобилей, традиционно относящихся к люксовому сегменту — и это включая как представительские седаны, так и суперкары.

С другой стороны, уже сейчас бренду Aurus налаживают зарубежные каналы сбыта — как на Ближнем Востоке, так и в Старом Свете, где седаны Aurus Senat могут быть привлекательны по причине своей относительно невысокой стоимости. Это же их достоинство может слегка перераспределить расстановку сил в люксовом сегменте в пользу "Аурусов": по предварительным прогнозам, Aurus Senat даже в длиннобазном варианте будет стоить как минимум в полтора раза дешевле Mercedes-Maybach S650, а именно S-класс сейчас занимает доминирующую позицию в этом секторе рынка.

Есть сомнения и в окупаемости проекта, в развитие которого вложено, по некоторым оценкам, 12,5 млрд рублей только из госбюджета. Некоторые эксперты утверждают, что вернуть эти деньги, скорее всего, не удастся, так как возможные объемы продаж "Аурусов" слишком малы даже при условии возможного всплеска популярности бренда после выхода на рынок внедорожника "Комендант".

«Добиться окупаемости марке Aurus будет очень сложно. Успешные конкуренты, на которых ориентируется Aurus, такие как Mercedes-Benz, имеют большой модельный ряд в куда более широком ценовом коридоре: от 1,5 млн до 15 млн руб. Это позволяет наладить массовый выпуск агрегатов, применяемых на широкой линейке продукции, и обеспечить маржинальность. Без массового производства невозможно обеспечить необходимый уровень инвестиций в исследования и развитие. Если Aurus хочет стать похожим на тот же Mercedes, то ему надо стремиться к сопоставимым объемам выпуска», — цитирует "Коммерсант" генерального директора исследовательской компании MAR Consult Дмитрия Шиманова.

Впрочем, вполне возможно, создавая проект "Кортеж", его инициаторы думали вовсе не о прибыли — а лишь о возможности создать для представителей отечественных властей (в первую очередь президента) отечественный же продукт. Соответственно, в этом случае основная задача бренда Aurus — не заработок, а положительное влияние на имидж страны в целом.