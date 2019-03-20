Какие новые модели начнут выпускать автозаводы России в 2019 году?

От нового фургончика « Лада » до внедорожника Mercedes-Benz GLS: сайт Wroom подготовил список новых моделей автомобилей, которые встанут на конвейеры российских автозаводов в этом году.

Лада

Официальной информации об этой машине пока нет, но из разных источников известно, что АвтоВАЗ готовит к производству новый коммерческий автомобиль под маркой «Лада» — перелицованный вариант модели Renault Dokker. Серийный выпуск новинки в лучшем случае начнётся в 2020 году, а до конца этого года в Тольятти, возможно, начнут тестовую сборку машин.

wroom.ru

Renault Arkana

В ближайшее время на московском заводе «Рено Россия» стартует выпуск модели Arkana — купеобразного кроссовера на хорошо известной платформе Global Access (она же B0). Внешний облик автомобиля давно рассекречен, но технических подробностей о машине пока нет.

wroom.ru

Toyota RAV4

«Тойотовский» завод в Санкт-Петербурге готовится к смене поколений кроссовера Toyota RAV4. Новая версия модели, уже продающаяся на рынках других стран, встанет на конвейер летом этого года.

wroom.ru

Skoda Karoq

Компактный кроссовер Skoda Karoq, пришедший на смену популярному «Йети», пропишется на Горьковском автозаводе во втором полугодии текущего года. Сейчас в Нижнем Новгороде делают другой кроссовер марки — модель Kodiaq.

wroom.ru

Volkswagen Polo и Skoda Rapid

На «фольксвагеновском» предприятии в Калуге, вероятно, стартует производство двух новых моделей — пока в тестовом режиме. Это следующее поколение седана Volkswagen Polo (он уже предлагается в некоторых странах под именем Virtus) и пока не представленный преемник модели Skoda Rapid (вариация модели Scala).

wroom.ru

Audi Q7

Большой кроссовер Audi Q7 переедет из Калуги в Калининград этой весной. До сих пор машины для российского рынка делали «отвёрточным» способом на родном заводе Volkswagen, но в дальнейшем сборкой будет заниматься «Автотор».

wroom.ru

Opel Zafira Life и Opel Vivaro

Ещё один калужский завод, «ПСМА Рус», в этом году освоит производство коммерческих моделей марки Opel, которая возвращается в Россию.

wroom.ru

Haval F7

Новый завод в Тульской области уже делает кроссоверы Haval F7 в тестовом режиме, а предприятие перейдёт на производство товарных автомобилей по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.

wroom.ru

Mercedes-Benz

В первых числах апреля официально откроется завод концерна Daimler в Московской области: здесь будут выпускать седаны Mercedes-Benz E-класса , а также кроссоверы GLC, GLE и GLS.