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BMW назвала дату показа 2 Series Gran Coupe 

Car.ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Car.ru
BMW назвала дату показа 2 Series Gran Coupe — новое 4-дверное купе появится на рынке в ноябре 2019 года после премьеры в Лос-Анджелесе.
Об этом сообщил генеральный директор BMW Харальд Крюгер, выступая на ежегодном собрании акционеров марки. Машину построят на базе нового 2 Series, который в свою очередь будет сделан на основе нового 1 Series. Ни одна из этих моделей пока не представлена.
Ни технические характеристики, ни тем более стоимость новинки пока не названы. Информация о BMW 2 Series Gran Coupe появится ближе к премьере модели, а пока опубликован лишь единственный тизер автомобиля.
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