BMW назвала дату показа 2 Series Gran Coupe

BMW назвала дату показа 2 Series Gran Coupe — новое 4-дверное купе появится на рынке в ноябре 2019 года после премьеры в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщил генеральный директор BMW Харальд Крюгер, выступая на ежегодном собрании акционеров марки. Машину построят на базе нового 2 Series, который в свою очередь будет сделан на основе нового 1 Series. Ни одна из этих моделей пока не представлена.

Ни технические характеристики, ни тем более стоимость новинки пока не названы. Информация о BMW 2 Series Gran Coupe появится ближе к премьере модели, а пока опубликован лишь единственный тизер автомобиля.