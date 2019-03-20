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Названы самые угоняемые кроссоверы в России 

Рамблер 57 минут назад
Фото: ТАСС
Эксперты портала Motor опубликовали список самых угоняемых внедорожников. Ниже антирейтинг из 15 моделей, полюбившихся отечественным преступникам в 2018 году.
На первом месте оказалась Toyota RAV4. Всего за прошлый год было угнано 317 автомобилей по всей стране. На втором — более мощный представитель японского концерна — Land Cruiser 200 с показателем в 244 угнанных автомобиля. Тройку лидеров антирейтинга замыкает Mazda CX-5 — машин этой модели лишились 238 автолюбителей.
222 заявления об угонах подали владельцы Renault Duster, 170 –обладатели Nissan X-Trail, 162 –водители Lexus LX. В десятку самых угоняемых внедорожников также вошли Kia Sportage, BMW X5, Lexus RX и Infiniti FX/QX70.
Модели, расположенные в конце списка, в прошлом году угоняли менее ста раз. Например, Range Rover может похвастаться статистикой в 68 угонов, Land Rover Discovery — 64 похищенных автомобиля, Lexus MX фигурировал в криминальных сводках 53 раза.
Менее всего в 2018 году угонщики интересовались немецкими Mercedes: модель GLS подверглась угонам всего 42 раза, GLE был похищен 39 раз.
Ранее эксперты портала «Угона нет» заявили, что рейтинг самых угоняемых авто в России в прошлом году возглавила отечественная «Волга» Газ-21. Специалисты проанализировали так называемый показатель удельного веса угонов — количество преступлений на 1000 автомобилей, эксплуатируемых в РФ, и выяснили, что больше всего преступников интересовал советский раритет.
Комментарии7
Автоновости , Nissan , Renault Duster , Kia Sportage , Nissan X-Trail , BMW , Lexus RX , Kia , Lexus , BMW X5 , Land Rover Discovery , Toyota , Mazda , Mazda CX-5 , Renault , Rover , Land Rover , Toyota RAV4 , Lexus LX
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