Названы самые угоняемые кроссоверы в России

Эксперты портала Motor опубликовали список самых угоняемых внедорожников. Ниже антирейтинг из 15 моделей, полюбившихся отечественным преступникам в 2018 году.

На первом месте оказалась Toyota RAV4. Всего за прошлый год было угнано 317 автомобилей по всей стране. На втором — более мощный представитель японского концерна — Land Cruiser 200 с показателем в 244 угнанных автомобиля. Тройку лидеров антирейтинга замыкает Mazda CX-5 — машин этой модели лишились 238 автолюбителей.

Модели, расположенные в конце списка, в прошлом году угоняли менее ста раз. Например, Range Rover может похвастаться статистикой в 68 угонов, Land Rover Discovery — 64 похищенных автомобиля, Lexus MX фигурировал в криминальных сводках 53 раза.

Менее всего в 2018 году угонщики интересовались немецкими Mercedes: модель GLS подверглась угонам всего 42 раза, GLE был похищен 39 раз.

Ранее эксперты портала «Угона нет» заявили, что рейтинг самых угоняемых авто в России в прошлом году возглавила отечественная «Волга» Газ-21. Специалисты проанализировали так называемый показатель удельного веса угонов — количество преступлений на 1000 автомобилей, эксплуатируемых в РФ, и выяснили, что больше всего преступников интересовал советский раритет.