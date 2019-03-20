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Москвичи столкнулись с новым видом автомошенничества 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
В Московской административной дорожной инспекции предупредили о "черных парковщиках", которых автомобилистам стоит избегать.
Жертвами таких аферистов становятся водители, чьи автомобили эвакуировали из-за нарушений правил парковки, уточняет "Российская газета".
Мошенники дожидаются, пока эвакуатор заберет машину на штрафстоянку, и на место прибежит растерянный хозяин авто. Затем "Черные парковщики" обещают ему за денежное вознаграждение "оформить" возврат автомобиля — цены на эту услугу могут варьироваться от 4 тыс. до 20 тыс. рублей. Мошенники действительно возвращают автомобиль, но владельцу все равно приходится заплатить штраф и расходы, связанные с эвакуацией, помимо тех денег, которые он уже отдал своему "спасителю".
В МАДИ напомнили, что автомобилисты могут самостоятельно забрать машину со штрафстоянки и не платить третьим людям за то, чтобы выяснить, на какую из стоянок увезли автомобиль. Кроме того, в дорожной инспекции призвали водителей сообщать о случаях мошенничества по телефону доверия, указанному на сайте МАДИ.
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Автоновости , "Российская газета"
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