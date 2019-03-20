Автомобили Volvo будут следить за водителями

Шведский автопроизводитель намерен оснастить все свои автомобили камерами и датчиками, которые будут отслеживать состояние водителя. Это необходимо для того, чтобы избежать нетрезвого вождения или невнимательности за рулем.

В компании объяснили, как устроена система: она анализирует поведение человека за рулем, и, в случае, если оно вызывает опасения, вмешивается в управление. Речь идет, например, об отсутствие рулевого управления автомобилем, езду вне дорожного полотна или нахождение за рулем с закрытыми глазами на протяжении длительного времени, а также экстремальное виляние от полосы к полосе или чрезмерно медленная реакция на дорожную ситуацию. В такой ситуации система может автоматически снизить скорость автомобиля вплоть до полной остановки, оповестить службы помощи при ЧС посредством Volvo on Call и даже самостоятельно припарковать машину в безопасном месте.

Камеры и сенсоры появятся на автомобилях, построенных на новой платформе SPA2 — это произойдет уже в начале 2020-х годов. При этом в Volvo пока не сообщают подробности о том, сколько будет камер и где они будут установлены. Эту информацию раскроют позже.

Как сообщал "Авторамблер", ранее в Volvo объявили о намерении установить ограничитель скорости на все автомобили, который не позволит водителям разгоняться свыше 180 км/ч. Такая функция будет внедрена на всех машинах бренда с 2021 модельного года.