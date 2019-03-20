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Skoda начнет производство нового кроссовера в России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
По словам представителя чешской компании, Karoq будут собирать на автозаводе в Нижнем Новгороде.
Компактный кроссовер пополнит российскую линейку Skoda. Ориентировочная стоимость автомобиля в минимальной комплектации составит 1,25 миллиона рублей. Как ранее сообщали в Skoda Auto, новинка должна появиться на российском рынке к концу 2019 года.
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Автоновости , Skoda , Skoda Karoq
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