Skoda начнет производство нового кроссовера в России

Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.

По словам представителя чешской компании, Karoq будут собирать на автозаводе в Нижнем Новгороде.

Компактный кроссовер пополнит российскую линейку Skoda. Ориентировочная стоимость автомобиля в минимальной комплектации составит 1,25 миллиона рублей. Как ранее сообщали в Skoda Auto, новинка должна появиться на российском рынке к концу 2019 года.